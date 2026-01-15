Агента спецслужб Британии разоблачили в посольстве в Москве

Федеральная служба безопасности объявила о раскрытии личности сотрудника британской разведки, который работал в РФ под видом секретаря отдела посольства Великобритании в Москве. Информация об этом была опубликована 15 января Центром общественных связей (ЦОС) ФСБ, сообщает газета «Известия» .

«Выявлен незаявленный сотрудник британских спецслужб Дэвис Гарет Самьюэль, 08.08.1980 года рождения», — отмечается в заявлении.

Подчеркивается, что в дипмиссии в Москве он занимал пост второго секретаря административно-хозяйственного отдела.

По информации ЦОС ФСБ, министерство иностранных дел РФ приняло решение аннулировать аккредитацию Дэвиса Гарета Самьюэля. Ему также предписано покинуть территорию России в двухнедельный срок.

23 октября в Карелии был задержан агент Киева, занимавшийся сбором информации о дислокации российских войск. По данным следствия, подозреваемый установил контакт с украинским куратором через Telegram. По его указанию фигурант собирал разведданные о расположении подразделений Вс РФ и проводил разведку железнодорожного моста с целью подготовки возможного теракта.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.