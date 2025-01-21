Председатель комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов серьезно относится к слухам о том, что президент Украины Владимир Зеленский может отказаться агентом британских спецслужб.

Он полагает, что с самого начала украинского конфликта Великобритания играла очень существенную роль в его организации, эскалации, срыве любых мирных инициатив и продолжении боевых действий.

«Я очень серьезно отношусь к слухам о том, что этот пан Зеленский на самом деле еще и агент британских спецслужб, скорее MI6. И он действует как ее агент», — сказал Климов.

Сенатор не исключает вероятность того, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер нанес визит в Киев не только для подписания соглашения о «столетнем партнерстве», а также для того, чтобы передать Зеленскому указания.