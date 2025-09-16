AFP: искусственный интеллект станет лидером одной из японских партий

Искусственный интеллект может возглавить японскую партию «Путь к возрождению». Об этом заявили сами члены политической организации, сообщает Газета.ru со ссылкой на AFP.

При этом у ИИ будет помощник — 25-летний студент Коки Окумура, изучающий в университете данную отрасль. Молодой человек отметил, что будет помогать «новому главе» партии.

Предыдущим главой политического объединения был Синдзи Исимару. Ему пришлось оставить пост после того, как партия потерпела неудачу на выборах в верхнюю палату парламента Японии в июле.

Окумура должен был стать преемником Исимару, однако молодой человек решил передать полномочия ИИ. На данный момент детали внедрения искусственного интеллекта в работу партии не раскрыты.

