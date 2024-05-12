«Аэрофлот» может возобновить круглогодичные полеты на Маврикий

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Компания «Аэрофлот» возобновит полеты на Маврикий осенью 2024 года

Компания «Аэрофлот» возобновит полеты на Маврикий осенью 2024 года, полетная программа может стать круглогодичной, пишет RT .

«…если всё будет складываться удачно, то сделает („Аэрофлот“. — RT) эту программу круглогодичной», — сказал посол России в Республике Маврикий Константин Климовский.

Ранее сообщалось, что российские карты платежной системы «Мир» готовят к приему власти Маврикии.

Ранее РИАМО рассказывало об увеличении спроса на карты «Мир» среди иностранцев.