«Аэрофлот» может возобновить круглогодичные полеты на Маврикий
Компания «Аэрофлот» возобновит полеты на Маврикий осенью 2024 года
Компания «Аэрофлот» возобновит полеты на Маврикий осенью 2024 года, полетная программа может стать круглогодичной, пишет RT.
«…если всё будет складываться удачно, то сделает („Аэрофлот“. — RT) эту программу круглогодичной», — сказал посол России в Республике Маврикий Константин Климовский.
Ранее сообщалось, что российские карты платежной системы «Мир» готовят к приему власти Маврикии.
Ранее РИАМО рассказывало об увеличении спроса на карты «Мир» среди иностранцев.