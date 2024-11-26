Администрация президента обновила KPI для губернаторов

После завершения работ там будет больше социологически измеряемых параметров.

На сегодняшний день по некоторым KPI главы субъектов РФ отчитываются числами статистики, а в администрации хотели знать, как произошедшие изменения оценивают местные жители. Предполагается, что обновленный KPI утвердят указом главы государства.

Последний раз в России KPI для губернаторов обновляли в 2021 году. Тогда указом президента закрепили 20 параметров, по которым проводится оценка.

При этом социологически измеряется только первый параметр — доверие к власти. В рамках него изучается доверие как к региональным, так и к федеральным властям. Динамика показателя на территории играет очень важную роль при принятии решения о пролонгации полномочий главы региона или о его отставке.

Большинство остальных параметров рассчитываются статистически. При этом методику их оценки определяет правительство. Там прописаны следующие показатели: уровень бедности, число семей, улучшивших жилищные условия, качество городской и окружающей среды, состояние дорожной сети, «цифровая зрелость» и другое.

Кроме того, в администрации президента хотят ввести социологический KPI, чтобы оценивать результаты нацпроектов.