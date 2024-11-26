Администрация президента обновила KPI для губернаторов
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В администрации российского президента работают над обновлением ключевых показателей эффективности (KPI) губернаторов регионов, сообщает «Коммерсант».
После завершения работ там будет больше социологически измеряемых параметров.
На сегодняшний день по некоторым KPI главы субъектов РФ отчитываются числами статистики, а в администрации хотели знать, как произошедшие изменения оценивают местные жители. Предполагается, что обновленный KPI утвердят указом главы государства.
Последний раз в России KPI для губернаторов обновляли в 2021 году. Тогда указом президента закрепили 20 параметров, по которым проводится оценка.
При этом социологически измеряется только первый параметр — доверие к власти. В рамках него изучается доверие как к региональным, так и к федеральным властям. Динамика показателя на территории играет очень важную роль при принятии решения о пролонгации полномочий главы региона или о его отставке.
Большинство остальных параметров рассчитываются статистически. При этом методику их оценки определяет правительство. Там прописаны следующие показатели: уровень бедности, число семей, улучшивших жилищные условия, качество городской и окружающей среды, состояние дорожной сети, «цифровая зрелость» и другое.
Кроме того, в администрации президента хотят ввести социологический KPI, чтобы оценивать результаты нацпроектов.