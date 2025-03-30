По информации издания The Financial Times, министры обороны Эстонии и Литвы Ханно Певкура и Довиле Шакалене выступают против перемирия на Украине. Причина абсурдная — российская угроза, сообщает РИА Новости .

Шакалене считает, что за время перемирия Россия укрепит свои войска. Певкура также отметил, что уровень угрозы значительно вырастет.

«Мы все понимаем, что после прекращения огня Россия очень быстро перераспределит свои силы», — заявил он.

Ранее офпред МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не собирается нападать на Германию. Дипломат, комментируя слова кандидата в канцлеры ФРГ от блока ХДС/ХСС Фридриха Мерца о подготовке «противостояния с Россией», отметила, что планы по нападению могут быть только у ФРГ.