9 латиноамериканских стран призвали пересмотреть итоги выборов в Венесуэле

Власти девяти стран Латинской Америки призвали созвать чрезвычайную встречу организации американских государств (ОАГ) из-за итогов президентских выборов, которые недавно прошли в Венесуэле, сообщает Газета.ru .

Агентство EFE отмечает, что декларацию по данному вопросу подписали следующие государства: Аргентина, Гватемала, Доминикана, Коста-Рика, Панама, Парагвай, Перу, Уругвай, Эквадор. В документе есть требование полного пересмотра результатов прошедшего голосования в Венесуэле.

Еще власти указанных стран заявляют о срочном заседании постоянного совета ОАГ. На вопрос собрания они хотят вынести защиту «воли народа и фундаментальных принципов демократии». Они потребовали направить в Венесуэлу независимых наблюдателей.

В Каракасе после объявления победы на выборах президента Венесуэлы Николаса Мадуро начались акции протеста и беспорядки. В них пострадали около 20 военных. Это произошло после применения протестующими огнестрельного оружия.