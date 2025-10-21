Звезды России рассказали о своих отношениях с детьми в День отца

День отца, который отмечается в России 19 октября, стал поводом для обсуждения семейных отношений среди известных личностей. Дизайнер Артемий Лебедев, актер Евгений Цыганов, рэпер Птаха и блогер Сергей Косенко рассказали о своих детях и особенностях воспитания, сообщает «Вечерняя Москва» .

Лебедев недавно стал отцом в 11-й раз. Шестеро его детей рождены дизайнером Аленой Ивановой. Он редко делится подробностями личной жизни, но отмечает, что поддерживает хорошие отношения со всеми детьми и часто путешествует с ними.

У Цыганова от первого брака с Ириной Леоновой семеро детей, еще один ребенок родился в браке с Юлией Снигирь. Цыганов подчеркивает, что у него теплые отношения со старшими детьми, и дети от первого брака ладят со второй женой.

У Птахи, бывшего участника группы Centr, двое детей. Со старшей дочерью Николь отношения были непростыми — она рассказывала о строгом воспитании отца. О младшей дочери Сияне, которой пять лет, подробностей нет.

Косенко стал известен скандалом: он бросил двухмесячного сына в сугроб ради видео. За это его осудили заочно, так как он живет за границей. Сейчас Косенко утверждает, что осознал ошибку.

Продюсер Вадим Горжанкин отметил, что из-за плотного графика звездные отцы редко могут уделять достаточно времени детям.

