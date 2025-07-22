Звезды отдыхали в Super Country Club на VK Fest

19 и 20 июля в Москве состоялся VK Fest, где команда медиапроекта Super организовала свой Super Country Club. В течение двух дней резидентами клуба стали звезды и гости фестиваля, которые провели время в атмосфере премиального загородного отдыха, сообщили организаторы мероприятия.

Ольга Бузова, Валерия и Иосиф Пригожин, Элджей, Виктория Боня и другие звезды посетили Super Country Club

Ключевым развлечением в Super Country Club стал падел-теннис — один из самых популярных видов спорта этого сезона. На розовом корте два дня подряд проходили как любительские игры, так и турниры с участием знаменитостей. Участникам не только предоставили инвентарь, но и помогли профессиональные тренеры из «Падл-хАБ», которые объяснили правила и дали полезные советы.

Чтобы гости не скучали в ожидании своей очереди на корт, для них подготовили дополнительные активности. Посетители соревновались в настольном теннисе, пробовали себя в крокете, используя фирменные розовые ракетки и молотки. Также в клубе работал глиттер-бар, где можно было сделать блестящий макияж и нанести временные тату.

Ольга Бузова, одна из резидентов клуба, высоко оценила падел-корт и похвалила команду Super.

«Всегда в курсе, в эпицентре, яркие, на страже всех новостей. Я люблю Super!» — отметила Ольга Бузов.

Она также поделилась личными переменами в своем характере, став более стрессоустойчивой.

«Меня сложно вывести из равновесия. Раньше я нервничала, решала проблему на эмоциях, но сейчас я стала относиться ко всему спокойнее. Это приятное взросление, любовь к миру и себе. Я не хочу срываться и повышать голос. Не хочу портить атмосферу на эмоциях и стрессе. Зачем переживать, если можно не переживать?» — сказала Бузова

Super Country Club также посетили Иосиф Пригожин и Валерия. Пара призналась, что у них нет загородного дома, поэтому они часто отдыхают у друзей, которых увлекли своей любимой игрой.

«У нас есть любимая настольная игра „Скрэббл“. Я всех детей приобщила, родственников, друзей. Если мы едем в гости, то дарим игру, проводим для всех обучающую партию, и люди пропадают», — сказал Валерия.

Аня Ищук и Димас Блог, воспитывающие двоих детей, раскрыли свой секрет гармонии в семье: отказ от смартфонов по воскресеньям.

«Этот день мы проводим с семьей. Никакого монтажа, публикаций и работы. В будущем будем вводить новые правила, чтобы и дети их соблюдали, — рассказал Димас Блог.

Рэпер ST поделился более радикальным, но эффективным способом укрепления отношений. Вместе с женой Ассоль он отправился к Северному полюсу, где они остались без связи.

«Там мы физически остались без связи и смогли провести время максимально вдвоем. Мы общались, читали книги, давали друг другу свободное пространство», — пояснил ST.

Юлия Годунова, недавно ставшая мамой, рассказала о своих переживаниях до рождения ребенка.

Заглянула к Super и Юлия Годунова. Недавно Юля и ее муж — блогер Влад А4 — стали родителями, и теперь молодая мама осваивается в новой для себя роли.

«[До рождения ребенка] я боялась, что полностью погружусь в материнство, буду заниматься только семьей, и меня это пугало, потому что мне хотелось оставаться собой. Но ничего подобного не произошло, я получаю от материнства только позитивный опыт», — сказала Юлия Годунова.

Мария Погребняк, мама четверых сыновей, намекнула на возможное пополнение в семье.

«В падел-теннис не играю, у меня перерыв, нельзя», — подчеркнула Мария Погребняк

Виктория Боня вспомнила свое необычное детское увлечение.

«У нас в детстве делать было нечего. Мы ходили в больницу, лазили по подвалам, проходили в морг, в отделения, заглядывали, кого привезли», — сказала Виктория Боня.

Всего за два дня Super Country Club посетили более 70 звезд, включая Ольгу Бузову, Валерию и Иосифа Пригожина, Элджея, Митю Фомина, Akmal’а, Алексея Жидковского, Прохора Шаляпина, ST, Илью Соболева, Марго, Алену Жигалову, Дилару, Алексея Столярова и Веру Бонд, Милану Стар, Алеко, Юлю Годунову, AMCHI, Машу Янковскую, Юлю Коваль, Наташу Гасанханову, Nansi & Sidorov, Катю Голышеву, Дашу Каплан, Даника, Пашу Дворецкого, Викторию Портфолио с дочерьми Мирославой и Златой, Dasha Da, Егора Шкреда, Никиту Сударя, Фогеля, Седу Каспарову, Милану Некрасову, Николая «Женат на Марине» Слыхова, Женю Лизогуба, Давида Турова, Саню Бекера, Дашу Волосевич, NeVampire, Леру Симку, Аню Ищук и Димаса Блога, Тони, Эльмана, Неприятного Пилягина, Лешу Чупля, Олю Лелю, Александра Новикова, Милану Гасымову, Лизу Лпшку, Пашу Лима, Ваню Скрипку, Даню Кошеля, Марьяну Локель, Настю и Даню Титовых, Hahalivars, Алису Кожикину, Дашу Ярец, Аслана Шукашу, Соню Слипи, Алю Еникееву, Эмиля Иманова, Сережу OMG, Любу Бич, TWIXI, Яна Подлецкого, Майю Донцову.