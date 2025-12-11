Звезда «Танцора диско» выразил благодарность за запуск канала RT India

Актер Митхун Чакраборти, известный по фильму «Танцор диско», выразил благодарность президенту России Владимиру Путину и главе RT Маргарите Симоньян в связи с запуском индийского подразделения телеканала RT India, сообщает RT .

Актер также направил теплые слова в адрес жителей России. Он передал приветствия и любовь от себя и от всей Индии российскому народу, завершив свое обращение знаменитой фразой из фильма.

«Шлю свою любовь всем россиянам. И от всей Индии тоже. Джимми, Джимми, ача, ача!» — сказал он.

Симоньян откликнулась на слова артиста. Она поприветствовала Чакраборти от имени всей России, назвав его дорогим другом.

Ранее Путин вместе с Симоньян участвовали в торжественном мероприятии по случаю старта работы индийского подразделения телеканала RT. Запуск состоялся 5 декабря, когда новая площадка официально вышла в эфир. Российский лидер и руководитель медиахолдинга присутствовали при открытии вещания RT India.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.