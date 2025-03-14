Звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал показала новорожденную дочь

Актриса уже 7 лет состоит в браке, и вместе с супругом Иваном воспитывают шестилетнего сына Михаила. Осенью прошлого года Кошмал заявила, что семья ожидает появления второго ребенка.

В пятницу в своем блоге Кошмал сообщила, что во второй раз стала мамой. Роды прошли в одной из больниц Киева. Родители новорождённой девочки дали ей имя София.

«Софийка вошла в чат 11.03.2025. Счастье весом в четыре килограмма наконец на ручках! Мы безгранично счастливы!» — поделилась Анна.

Молодая мама уже вернулась из роддома домой и поделилась с поклонниками первыми снимками новорожденной Софии.

При этом коллеги по сериалу «Сваты» не поздравили Кошмал с пополнением в семье. После начала СВО Анна призвала российских актеров выступить в поддержку Украины, но не получила ответа.

Ранее стало известно, что Дава и беременная Мари Краймбрери провели отпуск в Сочи. Пара устроила романтическую фотосессию на радость поклонникам.