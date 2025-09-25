Звание почетного гражданина Подмосковья могут присвоить Галине Епифановой

На 118-м заседании Мособлдума рассмотрела ходатайство о присвоении звания «Почетный гражданин Московской области» директору Семейного центра им. А. И. Мещерякова Галине Епифановой, передает корреспондент РИАМО.

«Благодаря многолетней работе Галины Константиновны в Подмосковье появилось уникальное учреждение мирового уровня. Это место, где дети и молодые люди с нарушениями зрения и слуха получают путевку в жизнь. Галина Константиновна создала целую систему — от дошкольного обучения до профессиональной подготовки, давая своим воспитанникам самое главное: уверенность в себе и возможность быть нужными обществу», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он объяснил, что сейчас на базе центра приступили к очень важной работе — реабилитации бойцов СВО, получивших ранения.

Брынцалов подчеркнул, что присвоение звания «Почетный гражданин Московской области» Галине Епифановой станет выражением искренней благодарности за ее труд и усилия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что единственный в России Семейный центр им. А. И. Мещерякова был открыт в Сергиево-Посадском округе при поддержке президента России Владимира Путина и патриарха Кирилла.

Изначально центр Мещерякова создавали для детей, которые родились с патологиями. Однако случилось так, что в зоне СВО ребята тоже получают ранения, добавил глава региона.

