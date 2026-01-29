ЗОЖ и самогон: почему в РФ падает легальная продажа алкоголя

Уже несколько лет подряд во всем мире наблюдается устойчивое сокращение употребления спиртных напитков. Эта тенденция охватила США, европейские государства и страны Азии. Не стала исключением и Россия. Доцент Президентской академии в Санкт-Петербурге, руководитель «Клуба профессионалов алкогольного рынка» (КПАР) Максим Черниговский объяснил, что это связано в том числе с переходом людей на самогон, сообщает Общественная Служба Новостей .

Согласно информации Росалкогольтабакконтроля, в 2025 году реализация алкогольной продукции в России упала на 9,3% в сравнении с предыдущим годом. Одновременно с этим в стране уменьшается число специализированных магазинов по продаже алкоголя и снижаются объемы выпуска спиртосодержащей продукции.

Эксперты связывают эти изменения с несколькими факторами. Среди них — популярность здорового образа жизни, изменение привычек молодого поколения, которое предпочитает другие варианты проведения свободного времени вместо употребления спиртного, а также увеличение стоимости алкогольных напитков.

Черниговский объяснил, почему снижение спроса на алкоголь в России нельзя считать однозначно положительным явлением. Статистика фиксирует уменьшение потребления только официальной алкогольной продукции. У этой тенденции есть как положительные, так и отрицательные моменты. Значительная часть покупателей на самом деле не бросает пить, а лишь меняет легальный алкоголь на нелегальный — самогон, подпольно произведенную водку, контрабандный импорт и другие незаконные спиртные напитки.

По его словам, в разных государствах падение спроса на спиртное связано с разными факторами — в одних случаях они носят объективный характер, в других — субъективный. По его мнению, в нашей стране наблюдается сочетание этих двух типов причин.

