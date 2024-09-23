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Зоотехники Подмосковья поучаствуют в 3 всероссийском конкурсе лучших по профессии

С 4 по 5 октября на базе Российского государственного аграрного университета МСХА имени К. А. Тимирязева состоится III Всероссийский конкурс лучших по профессии среди зоотехников-селекционеров. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

В мероприятии примут участие более 100 претендентов из разных регионов страны, а также из Республики Беларусь. Впервые в испытаниях попробуют свои силы и студенты ВУЗа.

Подмосковье в конкурсе будут представлять победители регионального этапа: селекционер ООО «Зубцовский ГВА», расположенного в Сергиево-Посадском городском округе, и зоотехник-селекционер ООО «Шульгино» Волоколамского городского округа.

В рамках 4 этапов конкурсанты должны будут продемонстрировать на практике навыки работы с животными, зоотехнической документацией и информационными системами.

Оценят работу конкурсантов жюри, в состав которого входят профильный специалист по развитию отраслей сельского хозяйства Минсельхозпрод Московской области, а также эксперты АО «ГЦВ» и АО «Московское» по племенной работе».

По итогу, будут определены победители в 10 различных номинациях, кубок имени Д. А. Кисловского получит региональная племенная служба, подготовившая лучшего «Зоотехника-селекционера 2024 года».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.