Зону отдыха «Шаховская плотина» открыли после капитального благоустройства

Сегодня в городском округе Шаховская знаменательный день. После завершения продолжительных работ по капитальному благоустройству в округе появилась еще одна точка притяжения жителей — Шаховская плотина. Работы проведены в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Извилистые дорожки, детская игровая площадка, подвесные качели, пирсы, площадка для волейбола, настольный теннис, скамьи, лежаки и урны — это лишь малая часть элементов благоустройства.

На торжественном мероприятии открытия первый заместитель главы городского округа Шаховская Галина Фенина поблагодарила команду, которая несколько месяцев кропотливо трудилась на данном объекте: архитектора, бригаду строителей и начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации, сопровождавшего реализацию проекта.

Шаховская плотина преобразилась до неузнаваемости. Живописное место покорило сердца шаховчан и гостей, пришедших на праздник.

На мероприятии присутствовал депутат Мособлдумы Сергей Вшивцев. Он отметил качество выполненных работ и необычный ландшафтный дизайн.

«Мы долго ждали, когда время перемен придет сюда! Это самое любимое место всех жителей для отдыха у воды в жаркие летние дни! Сегодня мы пришли сюда всей семьей и просто поражены, плотина изменилась до неузнаваемости. Повсюду газоны, дорожки, лавки, зоны для игры. Спасибо всем, кто причастен к созданию этого прекрасного уголка», — поделилась мнением жительница округа Светлана.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.