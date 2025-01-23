«Золотой Граммофон» в Санкт-Петербурге соберет российских звезд
Фото - © Пресс-служба «Русской Медиагруппы»
16 марта 2025 года в Ледовом дворце Санкт-Петербурга состоится грандиозный концерт лауреатов Национальной музыкальной Премии «Золотой Граммофон». Обладатели драгоценных статуэток «Русского Радио» исполнят главные хиты разных лет, сообщила пресс-служба «Русской Медиагруппы».
«Золотой Граммофон» — это всегда невероятно масштабное, долгожданное событие, объединяющее любимых исполнителей, великолепную сценографию, харизматичных ведущих. Вслед за столичной церемонией «Золотой Граммофон» ежегодно проходит и в Санкт-Петербурге. Здесь шоу всегда отличает особая питерская атмосфера.
В этом году жителей Северной столицы ждет совершенно уникальный концерт: на сцену выйдут лауреаты Премии разных лет. А значит, в этот вечер прозвучат самые популярные, самые главные песни, которым будет подпевать весь зал. Каждая композиция — это целая музыкальная эпоха.
«Русское Радио» объединит не только мэтров, но и молодых талантливых исполнителей, ставших лауреатами Премии, ведь статуэтку «Золотой Граммофон» может получить каждый артист, вне зависимости от регалий — главное, чтобы его композиция попала в сердца многомиллионной аудитории радиостанции.
16 марта в Ледовом дворце выступят: Филипп Киркоров, Лариса Долина, Ирина Дубцова, Дмитрий Маликов, Artik&Asti, Артур Пирожков, Денис Клявер, Владимир Пресняков, Денис Майданов, SEREBRO, Елена Север, Dabro, Юрий Киселев, Хабиб, Александр Панайотов, Reflex, Александра Воробьева.