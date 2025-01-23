«Золотой Граммофон» в Санкт-Петербурге соберет российских звезд

«Золотой Граммофон» — это всегда невероятно масштабное, долгожданное событие, объединяющее любимых исполнителей, великолепную сценографию, харизматичных ведущих. Вслед за столичной церемонией «Золотой Граммофон» ежегодно проходит и в Санкт-Петербурге. Здесь шоу всегда отличает особая питерская атмосфера.

В этом году жителей Северной столицы ждет совершенно уникальный концерт: на сцену выйдут лауреаты Премии разных лет. А значит, в этот вечер прозвучат самые популярные, самые главные песни, которым будет подпевать весь зал. Каждая композиция — это целая музыкальная эпоха.

«Русское Радио» объединит не только мэтров, но и молодых талантливых исполнителей, ставших лауреатами Премии, ведь статуэтку «Золотой Граммофон» может получить каждый артист, вне зависимости от регалий — главное, чтобы его композиция попала в сердца многомиллионной аудитории радиостанции.

16 марта в Ледовом дворце выступят: Филипп Киркоров, Лариса Долина, Ирина Дубцова, Дмитрий Маликов, Artik&Asti, Артур Пирожков, Денис Клявер, Владимир Пресняков, Денис Майданов, SEREBRO, Елена Север, Dabro, Юрий Киселев, Хабиб, Александр Панайотов, Reflex, Александра Воробьева.