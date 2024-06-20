Психолог Платон Аверин рассказал о плюсах и минусах интернет-знакомств. По его словам, дейтинговые сайты и приложения помогают лишь в поиске потенциального партнера и знакомстве с ним, но усложняют задачу в построении гармоничных отношений, сообщает портал «Узнай.ру».

На начальном этапе люди наслаждаются идеализированными образами друг друга, созданными в интернете. Аверин обратил внимание, что привыкшие знакомиться в Сети пользователи склонны бросать партнера, который не оправдал первоначальный идеал. Интернет-знакомства создают иллюзию бесконечного выбора, подчеркнул психолог.

«К чему сложности, если можно просто обесценить текущие отношения и мгновенно найти новые — уж на этот раз точно идеальные», — поделился Платон Аверин.

В какой-то момент человек может столкнуться с отсутствием желания ходить на свидания и даже просто контактировать с людьми, которые ему нравятся. Для пользователя такие действия становятся слишком сложными в сравнении с привычными «свайпами» вправо или влево, отметил психолог.