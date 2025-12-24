Злоумышленники приглашают россиян в «Тайного Санту»

Перед Новым годом злоумышленники начали активно использовать в мессенджерах схему с приглашением сыграть в «Тайного Санту», чтобы получить от незнакомого человека подарок.

Как выяснило РИА Новости, мошенники предлагают россиянам выполнить условие — подписаться на несколько указанных Telegram-каналов. После выполнения этих действий жертва получает ссылку, где якобы содержится информация о способе получения подарка. Однако эта ссылка является фишинговой: при переходе по ней может начаться автоматическое скачивание вредоносного программного обеспечения, которое предоставит злоумышленникам удаленный доступ к компьютеру или смартфону пользователя.

Эксперты по кибербезопасности предупреждают, что подобные мошеннические схемы особенно активизируются в предновогодний период, когда люди чаще участвуют в различных розыгрышах и обмениваются подарками.

Специалисты рекомендуют не переходить по подозрительным ссылкам от неизвестных отправителей, не скачивать непроверенные файлы и не подписываться на сомнительные каналы по просьбе незнакомцев. Также стоит использовать антивирусное ПО и регулярно обновлять операционные системы и приложения для защиты от уязвимостей.

