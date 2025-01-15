Жвачка и дыхательные техники: психолог назвал способы борьбы со стрессом

Психолог Фомин: один из способов быстро справиться со стрессом — пожевать жвачку

Врач-психотерапевт, психолог Евгений Фомин рассказал о методиках, которые помогут преодолеть стресс, в том числе студентам на экзаменах, сообщает «Вечерняя Москва».

Один из простых способов быстро справиться со стрессом — пожевать жвачку в течение 15-20 минут, это поможет расслабить мышцы за счет стимуляции тройничного нерва и снизит уровень гормонов стресса — кортизола и адреналина.

В качестве альтернативы психолог предложил использовать дыхательную технику, которая тоже помогает расслабиться. Человеку нужно сделать вдох — задержать дыхание, затем — выдох и вновь задержку на выдохе, объяснил специалист.

Другой способ справиться со стрессом — переключить внимание и сфокусироваться на том, что происходит вокруг.

По словам психотерапевта, во время стресса человек воспринимает происходящее как наихудший вариант для себя.

«Например, думает, что не справится с задачей, или умрет, если не сдаст экзамен. Ему нужно вернуться из этих катастрофических мыслей», — отметил Фомин.

Для этого можно перечислить три предмета, которые находятся вокруг, или три звука, которые вы слышите, затем — что вы обоняете и осязаете, посоветовал психолог.

Кроме того, чтобы вернуть контроль над ситуацией, следует спросить себя, что вы сейчас чувствуете, и подумать, что можно сделать для того, чтобы выйти из этого состояния. Например, пойти умыться, вымыть руки, предложил эксперт.