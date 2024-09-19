«Жутковатое зрелище»: ситуация в тверском Торопце после атаки БПЛА

По всему Торопцу пострадали здания после атаки украинских дронов

В городе Торопце Тверской области больше суток назад произошла атака украинских БПЛА. После этого некоторые жители покинули город, другие же остались, несмотря на опасность. Местные жители говорят, что в результате налета дронов повреждены здания по всему Торопцу, сообщает aif.ru .

После атаки беспилотников в постройках выбивало окна, вываливались рамы и даже были повреждены несущие конструкции.

«Что делать дальше — непонятно. Но очевидно, что город, о котором так много в этом году писали относительно юбилея, к утру будет представлять жутковатое зрелище», — высказался местный житель по имени Александр.

Другой местный житель Максим написал в одном из чатов, что после взрыва в его доме «немного подвыбило раму из окна», после чего произошел еще один взрыв, и окно вывалилось уже в дом. В результате этого Максим порезал руку.

«В соседних домах теперь ни у кого нет окон. Даже в детских садах», — добавил мужчина.

В эвакуации жителям Торопца помогали власти и жители других, соседних городов. Сограждане предлагали горожанам посильную помощь — еду, одежду, деньги и бесплатное жилье.