Журналисты «Вечерней Москвы» получили «Золотое перо России»

сегодня в 11:48

Обозреватель «Вечерней Москвы» Сергей Лесков и геннеральный директор АО «Редакция газеты „Вечерняя Москва“» Георгий Рудницкий удостоены премии «Золотое перо России». Награждение прошло 26 марта в Центральном Доме Российской армии, сообщает «Вечерняя Москва» .

В Москве состоялась 30-я торжественная церемония вручения главной премии Союза журналистов России, которая присуждается с 1996 года. Награды получили 74 представителя отрасли.

Председатель СЖР Владимир Соловьев подчеркнул важность поддержки военных корреспондентов и сообщил об открытии «Галереи памяти» погибших при исполнении служебных обязанностей журналистов в Мемориальном комплексе святых мучеников Анатолия и Протолеона.

Одним из семи обладателей высшей награды «Золотое перо» стал обозреватель «Вечерней Москвы» Сергей Лесков.

«Настоящее счастье — не в наградах. Счастье — в возможности заниматься любимым делом, и редакция „Вечерней Москвы“ предоставляет такую удивительную возможность», — подчеркнул он.

Премию в номинации «Медиаменеджер года» получил генеральный директор АО «Редакция газеты „Вечерняя Москва“» Георгий Рудницкий.

«Мне очень приятно, что Союз журналистов отмечает работу не только федеральных, но и региональных изданий. Для меня это не личная награда — я считаю, она принадлежит всему нашему коллективу», — отметил он.

Среди номинаций также — «Легенда российской журналистики» и «За храбрость при исполнении служебного долга».

