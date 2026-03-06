Журналистки и студентки смогут получить напиток к 8 Марта в ABC Coffee Roasters

К 8 Марта платформа Дзен и сеть кофеен ABC Coffee Roasters представили совместный проект, посвященный женщинам в медиасфере. С 6 по 8 марта журналистки и студентки профильных факультетов могут бесплатно получить кофейный напиток из специального меню и набор тематических стикеров в трех московских кофейнях сети.

В честь праздника был создан фирменный напиток «Черным по белому». Его рецепт включает эспрессо с молоком, заготовку из черного кунжута и черного тмина, а также клюкву и черную смородину. Название отсылает к истории письменности: в древности чернила иногда изготавливали из сажи, полученной при сжигании масла черного кунжута, и использовали их в китайской письменности и каллиграфии.

Напиток доступен в трех московских локациях ABC Coffee Roasters: ABC University (Милютинский пер., 3), ABC Opera (ул. Большая Никитская, 19/16с1) и ABC Gallery (Ордынский тупик, 4А). Дизайн коллаборации разработала художница Полина Парыгина (POPARYGINA).

Для получения бесплатного напитка необходимо предъявить документ, подтверждающий деятельность в СМИ или обучение журналистике: пресс-карту, редакционное удостоверение, студенческий билет или ссылку на авторскую страницу в издании.

Инициатива приурочена к исследованию Дзена и сервиса SuperJob о роли женщин в современной журналистике. Согласно данным SuperJob на февраль 2026 года, 73% соискателей на должность журналиста — женщины. При этом 61% опрошенных россиян признались, что при слове «журналист» в первую очередь представляют себе женщину.

