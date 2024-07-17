Журналиста Захарова* объявили в розыск за несоблюдение обязанностей иноагента

Хотя уголовная статья и не была указана, сам Захаров* рассказал, что это связано с заведенным на него делом о несоблюдении обязанностей иноагента (ст. 330.1 УК). Поводом для этого послужили посты журналиста в Telegram-канале.

Ранее представители правоохранительных органов проводили обыски и допросили петербургскую журналистку Клочкову, вместе с которой Захаров* работал в издании «Фонтанка». Она проходит по этому делу свидетелем.

С 2021 года Захаров* не живет в России. Журналист уточнял, что переезд связан со слежкой, которая началась за ним после внесения в список иноагентов.

*Признан на территории РФ иноагентом