Жулебинский Хатико: собака неделю ждет бросившего ее на парковке хозяина в Москве

Собака неделю не сходит с парковки и ждет бросившего ее хозяина на юго-востоке Москвы. Местные жители переживают за будущее животного, сообщает Mash .

Инцидент произошел в столичном районе Выхино-Жулебино. Девочке около трех лет. Питомец верно ждет хозяина, который высадил ее из автомобиля на парковке и уехал.

На опубликованных кадрах видно, как собака лежит на автопарковке. Затем неравнодушная местная жительница кормит животное сосиской и дает воду.

По словам девушки, собака чистая и ласковая, по команде дает лапу и с надеждой заглядывает в глаза прохожим, надеясь на возвращение хозяина, который заберет ее домой. При этом с места собака не сдвигается даже ночью и во время дождя. Она может отойти лишь за едой, однако после этого всегда возвращается на место.

Москвичи переживают, что на парковке собака не выживет, особенно с наступлением холодов. Горожане ищут нового хозяина или с помощью распространения информации в соцсетях достучаться до совести бросившего питомца хозяина.