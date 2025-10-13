Жуковские «Волонтеры Подмосковья» поучаствовали в интенсиве по действиям в ЧС

На базе Академии гражданской защиты МЧС России прошел масштабный образовательный интенсив по действиям в чрезвычайных ситуациях. В мероприятии приняли участие 100 активистов движения «Волонтеры Подмосковья» из 19 муниципалитетов региона, среди них 12 человек из Жуковского, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Участники интенсива научились оказывать первую помощь при различных видах травм, освоили способы транспортировки пострадавших, узнали о классах пожаров, типах огнетушителей и правилах их применения, а также познакомились с основными видами аварийно-спасательных инструментов и оборудования, которые используют спасатели при ликвидации последствий ЧС.

В Жуковском стартовал сбор заявок на конкурс амбассадоров движения «Волонтеры Подмосковья». Чтобы принять участие, нужно подать заявку на цифровой платформе «Волонтеры Подмосковья» и направить ее на электронную почту zhuk_ps@mosreg.ru, а также подготовить презентацию о себе, своем опыте и идеях по развитию местного штаба движения.

«Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.