Жизнь вопреки: участник шоу в Британии рассказал о фиброзе печени

28-летний участник популярного в Великобритании шоу «Золотая молодежь Челси» Сэм Вандерпамп признался, что страдает неизлечимым заболеванием — фиброзом печени, но все равно намерен жить долго и счастливо: в его семье ждут ребенка, сообщает «Царьград» .

Первые признаки проблем с печенью у него проявились еще в раннем детстве, когда ему было всего четыре года. Со временем врачи пришли к выводу о незначительном влиянии заболевания на здоровье парня, рекомендовав ему вести привычный образ жизни.

Ситуация кардинально изменилась в декабре 2024 года, когда Вандерпамп был экстренно доставлен в больницу из-за резкого ухудшения самочувствия. Согласно информации, опубликованной Daily Mail, он предполагал, что причиной является обычный грипп, однако медицинское обследование выявило гораздо более серьезную проблему — у Сэма начали отказывать жизненно важные органы.

После нескольких месяцев тщательных обследований, Вандерпампу был поставлен окончательный диагноз — неизлечимая болезнь в последней стадии, требующая немедленной пересадки органа.

