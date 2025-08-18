«Живодерня»: люди жалуются на «антистресс-салон» с собаками мальтипу в Москве

Пользователи соцсетей пожаловались на игровую комнату с собаками породы мальтипу, которая находится в ТЦ на Дмитровском шоссе в Москве. По их словам, заведение-«антистресс» превратилось в «живодерню», где за питомцами не ухаживают, а сами четырехлапые не приспособлены к постоянным «тисканьям», сообщает Baza .

Ранее одна из пользовательниц соцсетей опубликовала видео, в котором раскритиковала владельцев игровой комнаты с мальтипу за «жестокое обращение с животными». Она утверждала, что в заведении питомцы лежат «как тряпки», и у них слезятся глаза. Автор также предполагала, что содержащихся в салоне мальтипу не выгуливают, потому что по всей игровой комнате разложены клеенки. Некоторые из посетителей также утверждали в Сети, что собаки из игровой комнаты выглядят грязными и неухоженными.

Однако в большинстве интернет-отзывов о заведении преобладают положительные оценки. Посетители рассказывают, что собак забирают на отдых, благодаря чему они выглядят не «затисканными», а, наоборот, отдохнувшими и стремящимися к контактам с людьми. Пользователи также отмечали, что им понравилось посещать этот салон вместе с детьми, которые были рады поиграть с мальтипу.

Владельцы заведения не прокомментировали подозрения в свой адрес. После вспыхнувшего резонанса салон также закрыл личный аккаунт в соцсетях.