Жительницу Шатуры наградили за спасение мужчины при пожаре

Жительницу округа Шатура Кристину Полякову наградили за помощь в тушении пожара и спасении мужчины в поселке ЦУС «Мир» в начале зимы, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

Торжественное награждение прошло 27 января в территориальном управлении № 9 ГКУ МО «Мособлпожспас». Кристина Полякова, работая на пункте выдачи заказов, заметила дым на территории заброшенной водокачки и сразу вызвала службу спасения «112», после чего поспешила к месту происшествия.

Женщина пыталась потушить огонь подручными средствами. К ней присоединились местные жители, один из которых поскользнулся и упал в задымленное помещение. Очевидцы с помощью веревок и стремянки вытащили пострадавшего и привели его в чувство. Прибывшие медики доставили мужчину в больницу. Пожарные 291-й части завершили ликвидацию возгорания, которое очевидцы практически полностью потушили до их приезда.

На церемонии награждения присутствовали заместитель главы округа Шатура Илья Климов и заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергей Прокопюк, который вручил Кристине благодарственное письмо. Полякова отметила, что навыки оказания помощи получила в детстве на занятиях по туризму и первой помощи в молодежном центре, где ее наставником был сотрудник пожарной части Алексей Терентьев.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.