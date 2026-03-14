Жительницу Иркутска почти два года терроризирует бывший муж из Японии
Экс-супруг из Японии терроризирует жительницу Иркутска. Он выкладывает ее личные данные в интернет, вызывает полицию и отправляет к ней темнокожих мужчин, которые ищут интимную близость. Несмотря на месяцы изощренных провокаций, мужчина не теряет надежды вернуть ее любовь, сообщает Baza.
Вот уже почти два года Дарья не может наслаждаться спокойствием. Все началось в 2024 году, сразу после ее развода с уроженцем Узбекистана по имени Фарамиру.
Мужчина давно эмигрировал в Японию, стал менеджером в токийской компании и получил местное гражданство, после чего стал недоступен для российских правоохранительных органов. Он создает фейковые аккаунты Дарьи в соцсетях и распространяет ее личные данные, а также предлагает интимные услуги от ее имени, особенно иностранцам. В результате в квартиру Дарьи неоднократно пытались проникнуть темнокожие граждане, которые искали продажной любви.
Однажды к девушки наведались сотрудники полиции, которые получили сообщение, что Дарью якобы хотят зарезать. Лишь в отделении она поняла, что это очередные происки бывшего супруга. От ее имени он писал другим мужчинам и просил о помощи.
В настоящее время телефон Дарьи буквально разрывается от звонков и SMS-сообщений с предложениями знакомств и интим-услуг. Не останавливает Фарамиру наличие общего малолетнего ребенка, который тоже стал заложником методичного и безжалостного буллинга.
При этом Фарамиру регулярно пишет экс-супруге письма с признаниями в любви, просит «начать все сначала», переехать к нему в Японию и снова жить вместе.
