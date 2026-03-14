Жительницу Иркутска почти два года терроризирует бывший муж из Японии

Экс-супруг из Японии терроризирует жительницу Иркутска. Он выкладывает ее личные данные в интернет, вызывает полицию и отправляет к ней темнокожих мужчин, которые ищут интимную близость. Несмотря на месяцы изощренных провокаций, мужчина не теряет надежды вернуть ее любовь, сообщает Baza .

Вот уже почти два года Дарья не может наслаждаться спокойствием. Все началось в 2024 году, сразу после ее развода с уроженцем Узбекистана по имени Фарамиру.

Мужчина давно эмигрировал в Японию, стал менеджером в токийской компании и получил местное гражданство, после чего стал недоступен для российских правоохранительных органов. Он создает фейковые аккаунты Дарьи в соцсетях и распространяет ее личные данные, а также предлагает интимные услуги от ее имени, особенно иностранцам. В результате в квартиру Дарьи неоднократно пытались проникнуть темнокожие граждане, которые искали продажной любви.

Однажды к девушки наведались сотрудники полиции, которые получили сообщение, что Дарью якобы хотят зарезать. Лишь в отделении она поняла, что это очередные происки бывшего супруга. От ее имени он писал другим мужчинам и просил о помощи.

В настоящее время телефон Дарьи буквально разрывается от звонков и SMS-сообщений с предложениями знакомств и интим-услуг. Не останавливает Фарамиру наличие общего малолетнего ребенка, который тоже стал заложником методичного и безжалостного буллинга.

При этом Фарамиру регулярно пишет экс-супруге письма с признаниями в любви, просит «начать все сначала», переехать к нему в Японию и снова жить вместе.

