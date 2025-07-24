Жительнице Бронницы вручили сертификат на приобретения жилья

23 июля и. о. главы г. о. Бронницы Татьяна Черкасова вручила Ольге Синеоковой сертификат на приобретения жилья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Бронницах в рамках реализации государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» Администрацией городского округа в 2025 году активно проводятся работы по расселению аварийного жилья.

Бронничанка Синеокова Ольга Владимировна, собственник квартиры расположенной в аварийном жилом доме № 12 по улице Красная, не имела в собственности иных помещений пригодных для проживания. Поэтому она смогла воспользоваться субсидией на приобретение нового жилого помещения, предоставляемой в соответствии с порядком предоставления субсидий гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, на приобретение жилых помещений, утвержденным Постановлением Правительства Московской области от 19 декабря 2023 г.

Получение субсидии из регионального и местного бюджетов, позволят Ольге Владимировне приобрести жилье на первичном рынке от застройщика на территории любого муниципального образования Московской области.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что благодаря цифровизации сейчас в Подмосковье после рождения ребенка можно оформить все необходимые документы прямо в палате роддома.

Так как все делается в «цифре», подразделения ЗАГСа на первых этажах в перинатальных центрах закрывают.

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