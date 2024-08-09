Жительница Суджи рассказала, как ВСУ стреляли по машинам мирных граждан
Жительница Суджи рассказала, как ВСУ стреляли по гражданским машинам, пишет РИА Новости.
По словам женщины, вооруженные формирования Украины стреляли по автомобилям, которые увозили людей из Курска.
«Мы еле-еле вырвались… В машину прям стреляли. Не знаю, как мы выехали», — сообщила она.
По ее словам, им чудом удалось спастись. Она добавила, что ее племянник остался в Судже и с ним нет связи.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что в результате атаки ВСУ на Курскую область пострадали 66 человек, в медицинских учреждениях находятся 38 человек.