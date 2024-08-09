Жительница Суджи рассказала, как ВСУ стреляли по машинам мирных граждан

Жительница Суджи рассказала, как ВСУ стреляли по гражданским машинам, пишет РИА Новости .

По словам женщины, вооруженные формирования Украины стреляли по автомобилям, которые увозили людей из Курска.

«Мы еле-еле вырвались… В машину прям стреляли. Не знаю, как мы выехали», — сообщила она.

По ее словам, им чудом удалось спастись. Она добавила, что ее племянник остался в Судже и с ним нет связи.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что в результате атаки ВСУ на Курскую область пострадали 66 человек, в медицинских учреждениях находятся 38 человек.