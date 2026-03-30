В Подмосковье мать ищет мужчин, спасших сына после падения

Жительница Подмосковья разыскивает мужчин, которые спасли ее сына после падения из окна второго этажа. Ребенок находится в больнице, серьезных травм нет, сообщает RT .

Все произошло утром, когда женщина проветривала комнату и отвлеклась, забыв закрыть окно. По словам матери, ребенок давно тянулся к подоконнику.

«Просто из головы вылетело — первый раз такое», — рассказала Оксана.

После падения прохожие успели подбежать к дому, сняли мальчика и вызвали скорую помощь. Мать выбежала на улицу уже после этого.

Сейчас ребенок находится под наблюдением врачей, его жизни ничего не угрожает.

«Хочу, чтобы кто-то из спасших моего сына мужчин стал его крестным», — сказала Оксана.

Она добавила, что не успела поблагодарить спасителей и надеется найти их.

«Хочу найти их. Они дали моему сыну вторую жизнь», — отметила женщина.

