Жительница Подмосковья разыскивает мужчин, которые спасли ее сына после падения из окна второго этажа. Ребенок находится в больнице, серьезных травм нет, сообщает RT.
Все произошло утром, когда женщина проветривала комнату и отвлеклась, забыв закрыть окно. По словам матери, ребенок давно тянулся к подоконнику.
«Просто из головы вылетело — первый раз такое», — рассказала Оксана.
После падения прохожие успели подбежать к дому, сняли мальчика и вызвали скорую помощь. Мать выбежала на улицу уже после этого.
Сейчас ребенок находится под наблюдением врачей, его жизни ничего не угрожает.
«Хочу, чтобы кто-то из спасших моего сына мужчин стал его крестным», — сказала Оксана.
Она добавила, что не успела поблагодарить спасителей и надеется найти их.
«Хочу найти их. Они дали моему сыну вторую жизнь», — отметила женщина.
