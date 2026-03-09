Жительница Петербурга испугалась и заплатила более 30 тыс рублей за ремонт розетки
Жительница Санкт-Петербурга заплатила больше 30 тыс. рублей за ремонт розетки в съемной квартире, сообщает 112.
Анастасия рассказала, что в квартире выпала розетка. После неудачной попытки самостоятельно решитьпроблему, свет в квартире погас. Девушка заволновалась, потому что квартира была съемной, и сразу же начала искать мастера в Сети.
По одной из первых ссылок петербурженка вызвала круглосуточного мастера, который приехал и все починил. Однако затем мужчина выставил девушке баснословный чек в 32 850 рублей. Напуганная Анастасия решила не задавать вопросов и оплатила счет. Девушка лишь на утро осознала абсурдность произошедшего.
К настоящему моменту другие подробности инцидента неизвестны.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.