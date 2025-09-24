Жительница Нижнего Новгорода победила в конкурсе «Миссис Планета Евразия — 2025»

Основатель франчайзинговой сети школ английского языка Ульяна Котина из Нижнего Новгорода одержала победу в конкурсе «Миссис Планета Евразия — 2025», который прошел в Судаке в сентябре, сообщает pravda-nn.ru .

Котина стала обладательницей гран-при конкурса «Миссис Планета Евразия — 2025». В мероприятии участвовали женщины из разных регионов России, каждая из которых представила творческий номер и арт-костюм, посвященный своему региону.

Для конкурса Котина подготовила национальное платье в хохломском стиле, украшенное 4 тыс. страз и весившее 8 килограммов. По словам победительницы, на создание костюма ушло два месяца. Кроме того, она представила образы в стиле Тиффани и «Белый цветок» — в рамках благотворительной акции участницы продавали авторские украшения, а собранные средства направили в хоспис Симферополя.

Ульяна Котина рассказала, что участие в конкурсе стало для нее возможностью отвлечься от работы и получить новый опыт. Она отметила, что важную роль в оценке играли не только внешний вид и творческие номера, но и поведение участниц на репетициях и в быту.

«Главное — благородство и чувство собственного достоинства. Организаторы обращали на это особое внимание», — пояснила Котина.

В планах победительницы — вернуться к работе и реализовать новые проекты. Конкурс «Миссис Планета Евразия» ежегодно проходит в Судаке и собирает участниц старше 25 лет.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.