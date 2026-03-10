Жительница Китая родила дочь в 63 года после смерти сына

В китайском городе Сунъюань 63-летняя женщина родила дочь после того, как ее 35-летний сын умер от рака и не оставил детей, сообщает «Царьград» .

Женщина решилась на беременность после смерти единственного сына от онкологии. Родственники и врачи пытались отговорить пенсионерку из‑за возраста и возможных рисков, однако она настояла на своем.

«Я просто чувствовала, что мой ребенок должен вернуться», — объяснила китаянка.

Беременность наступила с помощью процедуры экстракорпорального оплодотворения. Через девять месяцев на свет появилась здоровая девочка.

По словам медиков, состояние роженицы оказалось лучше, чем у некоторых молодых пациенток. Женщина заявила, что не опасается за будущее дочери. При этом ее родители до сих пор живы.

На случай непредвиденных обстоятельств жительница Сунъюаня договорилась с племянником, что тот удочерит девочку в случае ее смерти.

