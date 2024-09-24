Жительница Иркутска убила 2 внуков и скрывалась от правосудия 25 лет

В Иркутской области возобновили расследование дела об убийстве двух детей с особой жестокостью. Подозреваемую в совершении преступления бабушку несовершеннолетних задержали спустя 25 лет, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

По данным следствия, убийство детей произошло в сентябре 1999 года. Их тела с признаками насильственной смерти нашли в квартире дома по улице Трилиссера в Иркутске. Правоохранители установили причастность к убийству бабушки ребят, но та скрылась от следствия и была объявлена в розыск.

В минувшем августе к полицейским в Симферополе пришла 77-летняя женщина, чтобы восстановить свой паспорт. Выяснилось, что гражданку с аналогичными анкетными данными с 1999 разыскивали за убийство внуков. В связи с новыми обстоятельствами провели генетическую экспертизу, которая показала, что заявительница и находившаяся в розыске женщина — один и тот же человек.

Гражданку задержали и доставили в Иркутск, где та была арестована. Сейчас по делу проводятся необходимые следственные действия, назначены исследования и экспертизы.