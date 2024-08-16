Жителю Омска грозит до 7 лет лишения свободы за комментарий под видео
На жителя Омска завели дело из-за оставленного больше года назад комментария под видео с допросом российского пленного, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ по Омской области.
Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). Мужчине предъявлено обвинение. Ему грозит лишение свободы до 7 лет.
По версии следствия, в июне 2023 года задержанный прокомментировал видеозапись допроса российского военнопленного, который проводился участниками украинского военизированного объединения, в одном из Telegram-каналов.
Следствие считает, что мужчина под видео разместил комментарии, оправдывающие деятельность террористических организаций.