Жителю Омска грозит до 7 лет лишения свободы за комментарий под видео Общество сегодня в 16:20

На жителя Омска завели дело из-за оставленного больше года назад комментария под видео с допросом российского пленного, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ по Омской области.