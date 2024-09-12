Жителю Кузбасса Гарри Поттеру исполнился один год

Кузбассовцы Сергей и Алина Поттеры, родители Гарри Поттера, передали работникам регионального перинатального центра, где в прошлом году родила женщина, фотографии их подросшего сына Гарри. Также супруги адресовали сотрудникам трогательные письма, сообщает «Сiбдепо» .

Молодая мама в письме выразила свою благодарность работникам роддома за ту атмосферу уюта и спокойствия, которую они создали для нее. Алина пообещала, что вернется сюда за сестрами для сына. Также женщина передала снимки своего пухлощекого голубоглазого кудрявого малыша. В конце августа маленький Гарри Поттер отметил свой первый день рождения.

«Помните, год назад в нашем перинатальном центре родился Гарри Поттер? На днях мы получили письмо от его мамочки. С удовольствием читаем и смотрим, каким красавцем растет Гарри», — отметили в областном перинатальном центре.

По словам отца Гарри, до 2000-х годов фамилия Поттер считалась самой обычной, хоть и иностранной. Он поделился, что его предки родом из Эстонии, где фамилия Поттер довольно распространена.

Сергей и Алина Поттеры не считают себя преданными поклонниками книг Джоан Роулинг, хотя мужчина и подчеркнул, что волшебная атмосфера Хогвартса всегда занимала определенное место в его жизни. Первый фильм вышел в прокат в тот момент, когда Сергей только пошел в первый класс, и сюжет о школе магии стал невероятно популярным по всему миру.

Идея назвать сына Гарри родилась сразу же после того, как родители узнали, что у них будет мальчик. Сергей заявил, что в семье Поттеров в конце концов кто-то должен был дать своему ребенку это имя.