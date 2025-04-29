Жителям Воскресенска рассказали о дистанционном мошенничестве

Во Дворце культуры «Химик» состоялась важная встреча с целью повышения осведомленности населения по теме дистанционного мошенничества. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Воскресенск.

Старший помощник воскресенского городского прокурора Елена Соловьева подробно разъяснила присутствующим основные правила безопасности, подчеркнув необходимость бдительности и оперативного реагирования на попытки мошенничества.

«В первую очередь, если звонит мошенник — нужно положить трубку. Затем перезвонить в тот орган, сотрудником которого представился мошенник. Никому не сообщать коды, которые пришли в СМС. И всегда сообщайте о таких случаях в правоохранительные органы», — рассказала Елена.

Сейчас наблюдается тревожный рост случаев взлома аккаунтов на портале государственных услуг. Мошенники, используя различные методы, получают доступ к личным кабинетам граждан, используя эти данные для совершения противоправных действий — оформления кредитов, перевода денежных средств.

«Дистанционное мошенничество — актуальная проблема, которая стоит перед правоохранительными органами. Мошенники часто совершают противоправные действия в отношении граждан. Обращения по этой теме поступают ежедневно», — подчеркнула старший помощник.

Подобные встречи проводятся в Воскресенске регулярно. Они охватывают широкий круг населения, включая как взрослое население, так и несовершеннолетних жителей. Любое подозрительное обращение требует немедленного реагирования и связи с правоохранительными органами. Только совместными усилиями можно противостоять распространению дистанционного мошенничества и обеспечить безопасность граждан.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.