Жителям России покажут, как в 2050 году компании будут нанимать сотрудников

Интерактивный проект, позволяющий познакомиться с процессом найма сотрудников в 2050 году, запускают в России. По мнению представителей IT, через 25 лет новых сотрудников в компании будут нанимать при помощи продвинутого искусственного интеллекта (ИИ), а сами они смогут увидеть офис работодателя через виртуальное пространство, рассказали авторы проекта «Авито Работа».

«На специальном сайте разработан интерактивный „портал“ с возможностью переключения между 2024 и 2050 годами. Пользователи могут увидеть, как трансформируются привычные инструменты найма: от современных решений, используемых уже сегодня, до возможных технологий будущего», — подчеркнули создатели проекта.

Как пояснили эксперты, в России через 25 лет будут применяться авторекрутеры, основанные на ИИ. Они за секунды смогут проводить анализ тысяч резюме. Система, названная «НейроАналитик 7.0» будет мгновенно анализировать рынок труда и обладать возможностью настроек ИИ-фильтров для подбора идеально совместимых с командой сотрудников.

Также IT-специалисты уверены, что начнется более активное применение технологий дополненной реальности (AR). По их мнению, к 2050 году могут появиться AR-коучи для обучения HR-специалистов в симулированной среде более эффективной работе с кандидатами. Кроме того, авторы проекта дают прогноз о создании голографических бренд-порталов — с их помощью соискатели смогут пройти по виртуальному офису, оценить корпоративную культуру и пообщаться с сотрудниками.

Технологичные инструменты, помогающие решать задачи HR-специалистов пользователи видят уже сегодня. Так через оформление профиля на сайтах поиска работы компании могут демонстрировать корпоративную атмосферу и офис. Чтобы отбор кандидатов был более точным, применяются гибкие фильтры, позволяющие получать информацию о местах работы, стаже и образовании соискателя.