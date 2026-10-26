Жителям Подмосковья рассказали о цифровых сервисах для бытовых задач

Жители Московской области могут оплачивать коммунальные услуги, записываться к врачу и заказывать вывоз ненужных вещей с помощью региональных цифровых сервисов, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Робот «Женя» круглосуточно отвечает по телефону 122, добавочный 4. Он сообщает о сроках отключения воды и устранения аварий, консультирует по работе управляющих компаний и принимает заявки в диспетчерскую.

В личном кабинете на портале госуслуг Подмосковья работает сервис «Платежи». Через него можно оплатить коммунальные услуги, штрафы ГИБДД, судебные задолженности и другие начисления.

Чтобы отправить на переработку старую технику, громоздкую мебель или ненужные коробки, можно оставить заявку в сервисе «Вывоз ненужных вещей». В рабочее время специалисты свяжутся с заявителем и согласуют детали.

Приложение «Добродел» позволяет записаться на прием к врачу, вызвать специалиста на дом и получить доступ к амбулаторной карте.

В разделе «Домашние животные» личного кабинета на региональном портале можно записать питомца к ветеринару, зарегистрировать его и ознакомиться с рекомендациями по уходу.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.