Жителям Подмосковья рассказали о правилах утилизации хлопушек и бенгальских огней

Новогодние праздники традиционно не обходятся без конфети и бенгальских огней. Однако яркие атрибуты приносят не только атмосферу торжества, но и отходы, которые требуют правильной утилизации. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Пиротехника, а именно хлопушки и бенгальские огни, относится к 1 классу опасности и содержит химические вещества и материалы, которые могут нанести вред окружающей среде, если ее выбросить неаккуратно.

Как правильно утилизировать?

Перед тем как отправить пиротехнику в мусорное ведро, необходимо собрать все ее остатки и провести их замачивание в воде. Этот процесс касается и бенгальских огней, которые часто воспринимаются как менее опасные. Замачивание должно проводиться в течение 1–2 дней, чтобы эффективно нейтрализовать остаточные вещества и снизить их опасность.

После того как все пиротехнические изделия вымокли, их следует выбросить в контейнер со смешанными отходами.

Помните: пиротехнические изделия запрещено уничтожать, сжигая на костре, а также компостировать.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.