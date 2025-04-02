Жителям Подмосковья рассказали о правилах проведения работ на высоте

Правила безопасности при работе на высоте напомнили жителям Московской области. Согласно Приказу Минтруда № 782н, к таким работам допускаются только сотрудники, прошедшие обучение, инструктаж и стажировку, а лицам до 18 лет работать на высоте запрещено, сообщила пресс-служба Государственной инспекции труда Московской области.

Особую осторожность необходимо соблюдать при высоте от 1,8 м, отсутствии ограждений или работе у края зоны падения. Обязательны страховочные системы, СИЗ и ограждения.

Запрещено работать при ветре свыше 15 м в секунду, плохой видимости, гололеде или перегруженных платформах (запрещено нахождение в люльке более двух работников). С парусными конструкциями нельзя работать при ветре более 10 м в секунду.

Работники вправе отказаться от задания, если есть угроза их жизни. Исключением является работа спасателей в условиях проведения работ по ликвидации чрезвычайной ситуации.

При нарушениях трудовых прав можно обратиться на портал Онлайнинспекция.рф.