Жителям Подмосковья рассказали о новых мошеннических схемах к началу учебы

Злоумышленники делают фейковую рассылку о розыгрыше или распродаже учебников, одежды, канцелярии и других товаров для школьников. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.

В новой схеме обмана потенциальной жертве приходит письмо или СМС, в котором встроена фишинговая ссылка. Перейдя по ней, жертва попадает в поддельный интернет-магазин. После оплаты на таком сайте «продавцы» перестают выходить на связь, а товары покупатель может не ждать.

Перейдя по ссылке, человек также подвергает свое устройство риску загрузки вредоносного ПО. Так мошенники получают удаленный доступ к устройству и личным данным пользователя.

Чтобы не попасться на уловку мошенников, покупайте товары или услуги только на проверенных сайтах. Не переходите по ссылкам, которые ведут на подозрительные предложения, а также будьте внимательны — проверяйте имена доменов сайта в письмах об акциях.

Мингосуправления Московской области рекомендует ознакомиться и отправить своим близким памятку по цифровой безопасности, которая доступна на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.