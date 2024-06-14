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Жителям Подмосковья рассказали о нарушениях с трудовыми договорами

Трудовые договоры заключают в письменной форме в двух экземплярах, каждый из которых подписывают обе стороны. При этом часто допускаются нарушения при заключении, изменении или расторжении трудового договора.

Получение сотрудником экземпляра договора должно подтверждаться подписью работника на экземпляре, хранящемся у работодателя. Однако не во всех случаях соблюдается обязанность подтверждения получения работником экземпляра трудового договора.

При заключении трудового договора работодатель иногда не соблюдает перечень условий, которые в обязательном порядке должны быть в него включены:

дата начала работы и срок действия договора,

место работы,

трудовая функция,

условия оплаты труда,

режим рабочего времени и времени отдыха,

условия труда.

Отсутствие какого-либо из обязательных условий не влечет недействительность заключенного трудового договора, но требует его дополнения недостающими сведениями и существенными условиями.

Зачастую при отсутствии оснований, предусмотренных ст. 59 ТК РФ, работодателем оформляется срочный трудовой договор.

Изменения в условия трудового договора вносятся путем заключения дополнительного соглашения между работником и работодателем, являющегося в дальнейшем неотъемлемой частью трудового договора. Однако имеют место случаи несоблюдения запрета на одностороннее изменение условий трудового договора по инициативе работодателя без согласия работника.

Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению сторон. При этом договоренность о расторжении трудового договора, порождающая для сторон трудового договора юридически значимые последствия, должна быть оформлена в письменном виде.

На этом этапе распространены следующие нарушения:

работодатель забывает в день прекращения трудового договора ознакомить работника под роспись о прекращении трудовых отношений,

окончательный расчет производится с нарушением срока,

задержанные работнику суммы заработной платы, выплат при увольнении, выплачиваются без уплаты денежной компенсации.

Проверить трудовой договор можно с помощью бесплатного онлайн-сервиса Роструда «Электронный инспектор», который размещен на портале «Онлайнинспекция.рф». Сервис поможет проверить проект трудового договора перед подписанием или уже действующий трудовой договор на соответствие требованиям законодательства.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.