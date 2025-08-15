Жителям Подмосковья рассказали, кто может получить помощь к 1 сентября

До начала нового учебного года остаются считанные недели, и семьи Подмосковья активно готовятся к 1 сентября. Приобретение школьной формы, спортивной одежды и канцелярских товаров — процесс затратный, однако определенным категориям граждан положена материальная помощь. Жителям напомнили, кто и на какие выплаты может рассчитывать, сообщает 360.ru .

В преддверии начала учебного года три категории подмосковных жителей могут получить финансовую поддержку.

Многодетные семьи получат по 3 тысячи рублей на каждого ребенка, идущего в школу. Если семья имеет статус малоимущей, размер выплаты увеличивается до 7 тысяч рублей. В 2025 году данная мера поддержки коснулась более чем 100 тысяч учеников. Эти средства можно использовать для покупки школьной формы, рюкзаков и других необходимых учебных принадлежностей.

Семьям, воспитывающим детей-инвалидов, полагается выплата в размере 13 тысяч рублей. Родственники погибших военнослужащих также получают финансовую помощь в размере 10 тысяч рублей.

Около 106 тысяч юных жителей Подмосковья впервые сядут за парты в этом году. Традиционно в регионе реализуется акция, в рамках которой нуждающимся и многодетным семьям дарят рюкзаки, укомплектованные всеми необходимыми школьными принадлежностями. В этом году такие подарки получат около трех тысяч детей. Подарочные наборы включают в себя ланчбоксы, бутылки для воды, а также принадлежности для творчества и занятий.

Социальные выплаты семьям с детьми школьного возраста начисляются автоматически. Если к концу августа средства не поступили на счет, необходимо подать заявление через портал «Госуслуги» или МФЦ. Также с вопросами можно обратиться в Telegram-бот «Соцуслуги Подмосковья».

Выплаты предоставляются семьям, имеющим регистрацию в Московской области. При этом дети должны быть учащимися государственных или муниципальных школ.

Все школьники, проживающие в Подмосковье, также имеют право на горячее питание и скидки на проезд в общественном транспорте. Дети из многодетных семей могут бесплатно посещать музеи, выставки и парки, а семьи участников специальной военной операции имеют право на бесплатное посещение кружков и секций.