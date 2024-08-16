Жителям Подмосковья рассказали, как защититься от мошенников в преддверии Дня знаний

В преддверии начала учебного года каждый родитель желает приобрести для своего ребенка самые лучшие вещи и товары с минимальной нагрузкой на семейный бюджет, чем активно и пользуются злоумышленники, распространяя все новые и новые формы мошеннических схем и создавая фейковые интернет-ресурсы, сообщает пресс-служба главного управления региональной безопасности Московской области.

Основными жертвами мошенников становятся простые родители. Зачастую они не обращают внимание на источник поступающей информации и хотят сэкономить на подготовке к школе. Родители готовы оплатить любые расходы, не тратя лишнее время на выяснение и изучение внезапно возникшего очень выгодного предложения или невиданной заботы со стороны неизвестных лиц.

Одной из достаточно распространенных на данный момент форм мошенничества являются фишинговые сайты на тему «Собери ребенка в школу», рассылки о распродажах и конкурсах, проходящих в фальшивых интернет-магазинах, продаже учебников, канцелярии, школьной одежды и других школьных товаров.

Рассылка СМС и фальшивые объявления

Также мошенники могут рассылать гражданам письма и СМС со встроенными ссылками для перехода. Эти ссылки могут загрузить на устройство вредоносные вирусы или перенаправить на поддельные сайты интернет-магазинов.

Ранее встречались фальшивые объявления, расклеенные у школ и домов, с QR-кодами со сбором средств на различные нужды якобы от имени директора школы. При сканировании QR-кода пользователь попадает на фишинговый сайт, где его попросят ввести данные своей пластиковой карты.

Взлом кабинета на портале «Госуслуги»

Жертвами мошенников могут стать молодые родители, впервые столкнувшиеся с государственными порталами для записи детей, например, в детские сады или кружки. Злоумышленники под предлогом записи ребенка в детский сад, кружок или школу, направляют родителям пуш-уведомления или ссылки на фишинговые сайты, замаскированные под государственный портал. Переходя по таким ссылкам, пользователю предлагают ввести логин и пароль от личного кабинета, что позволяет мошенникам завладеть учетными данными от «Госуслуг».

Как защититься себя от мошенников

В первую очередь следует помнить, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Никакой магазин или предприятие не будет работать себе в убыток, предлагая баснословные скидки в 80-90 процентов или товары в подарок.

Сознательному и ответственному родителю, который готовит ребенка в детский сад или школу, следует

-заранее проанализировать ценовую политику и ассортимент предлагаемых школьных товаров и услуг;

-пользоваться только проверенными интернет-ресурсами;

-покупать товары только у официальных продавцов и ритейлеров.

Кроме того следует помнить, что никогда и никому не стоит передавать свои личные данные и пароли от государственных порталов и пользоваться только официальными сайтами ведомств.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.