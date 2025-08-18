сегодня в 11:32

Жителям Подмосковья рассказали, как защититься от мошенников в мобильных приложениях

Мобильные приложения все чаще становятся добычей для мошенников. Как они могут действовать, — рассказали в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.

Преступники активно используют уязвимости мобильных приложений, чтобы украсть учетные записи, деньги или персональные данные жертвы. В случае «социальной инженерии» они притворяются сотрудниками службы поддержки, требуют подтвердить личность или обновить пароли, якобы для безопасности. Мошенники создают ощущение срочности, угрожая «блокировкой счетов». Так преступники выманивают код авторизации и крадут персональные данные пользователей.

Мошенники активно используют «фишинг» — предлагают выгодные условия или бесплатный доступ к дополнительным возможностям приложения. Все, что нужно сделать — пройти по ссылке и оставить свои данные на сайте, который на самом деле является фальшивым.

«Технические лазейки» позволяют злоумышленникам легко подбирать логины и пароли при недостаточной защиты сервисами адреса электронной почты. Узнав чужой адрес, мошенники звонят в поддержку и получают доступ к чужому аккаунту.

Чтобы обезопасить себя и не стать жертвой мошенников, необходимо следовать простым рекомендациям:

никогда не вводите свои данные на посторонних сайтах;

будьте осторожны с письмами и сообщениями от имени поддержки — проверяйте официальные контакты;

установите двухфакторную аутентификацию везде, где это возможно;

регулярно обновляйте программное обеспечение и следите за новостями о возможных угрозах.

Мингосуправления региона рекомендует ознакомиться и отправить своим родным памятку по цифровой безопасности «Доступно о телефонных мошенниках».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.