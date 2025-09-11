Жителям Подмосковья рассказали, как записать ребенка в кружок через «Добродел»

Записать ребенка в творческий кружок можно с помощью мобильного приложения «Добродел». Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи Московской области.

Для этого необходимо открыть приложение, перейти в раздел «Все услуги» — «Образование» — «Кружки и секции», нажать «Получить услугу» и заполнить онлайн-форму. Записать ребенка в кружок могут родители или законные представители, а также совершеннолетние кандидаты на обучение.

В разделе «Кружки и секции» всегда актуальное расписание занятий и удобная онлайн-запись. Так, через «Добродел» можно записаться на актерское мастерство, танцы, пение, изобразительное искусство и многое другое.

Добродел — единое мобильное приложение с полезной информацией и услугами для жителей Подмосковья. Скачать приложение для Android можно в RuStore, на платформе AppGallery и в Google Play. Версия для iOS размещена в App Store.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.