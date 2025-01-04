Жителям Подмосковья рассказали, как выбрать место для катания с горки

Для проведения активного зимнего досуга существует немало способов, однако одним из излюбленных, несомненно, является катание со снежной или ледяной горки. Для этих целей жители Подмосковья приспосабливают расположенные рядом с жилыми кварталами овраги и склоны, откосы и просто глыбы снега, образовавшиеся после уборки дорог. К сожалению, мало какие из этих возвышенностей можно назвать безопасными для катания, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Первый заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Анатолий Плевако рассказал, что в целях предупреждения несчастных случаев спасатели проводят профилактические беседы с жителями региона, в ходе которых разъясняют гражданам о потенциальных рисках катаний на подобных стихийных «аттракционах».

«Когда мы говорим о формировании культуры безопасности у подрастающего поколения, мы понимаем, что это не разовая акция. Это непрерывный процесс, который начинает закладываться родителями с самого детства и поддерживается, совершенствуется всю жизнь. Для ребенка ярким примером проявления мер предосторожности является выбор родителями места для катания. Однако, к сожалению, часто можно увидеть, как сами взрослые игнорируют очевидные опасности, спускаясь по горке прямиком на лед водоема или к проезжей части дороги. В таких случаях спасатели не остаются в стороне и проводят разъяснительные беседы с любителями острых ощущений, а о местонахождении опасного спуска сообщают в муниципальные дежурно-диспетчерские службы для принятия мер по ликвидации стихийной горки», — рассказал первый заместитель начальника госучреждения.

Анатолий Плевако отметил, что помимо очевидной угрозы для жизни и здоровья катающихся с подобных возвышенностей, существует множество незаметных, на первый взгляд, опасностей, на которые следует обращать внимание при выборе места для катания.

«Спасатели рекомендуют тщательно осмотреть съезд: он должен быть прямым, ровным, без ям, ухабов и трамплинов, на пути не должно встречаться никаких препятствий, к которым можно отнести корни деревьев, кусты, палки, столбы или заборы. Сама возвышенность не должна быть крутой, ведь при спуске развивается большая скорость, а средства для катания в большинстве своем неуправляемы. Работники противопожарно-спасательной службы рекомендуют взрослым обязательно обсуждать эти вопросы с детьми, приучая их самостоятельно оценивать риски, ответственно подходить к вопросам собственной безопасности и отдавать предпочтение специально оборудованным для катания горкам», — рассказал Анатолий Плевако.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что система «Безопасный регион» очень важна для Подмосковья, так как позволяет оперативно мониторить ситуацию в том числе в отдаленных территориях. Система нацелена не только на выявление правонарушений, но и на контроль общественных пространств.

«Мы пошли гораздо дальше. Сегодня и в большинстве дворов работа эта продолжается, а также в особо удаленных местах мы имеем возможность пользоваться видеонаблюдением, системой распознаванием лиц. Все это принципиально важно», — сказал Воробьев.